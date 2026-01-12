Rti精選專題導讀／「調升鐘點費」加薪20% 全職老師荷包恐反而縮水？

教育部在2025年底端出教師加薪政策，鐘點費一口氣調升20%，導師與行政加給同步增加，並回溯生效，看似是送給30萬名教師的「年終大禮」。

但這波調薪真的人人有感嗎？為何有人加薪、有人無感，甚至還可能因請假而「變相扣錢」？正式、代理、代課、兼任教師的薪資怎麼算，誰是真正受惠者？私校與實習老師又處在什麼位置？

專題深入拆解教師薪資結構，彙整第一線教師與教團的真實聲音，帶你看懂加薪背後的制度盲點與未竟之問。(編輯：鍾錦隆)

「調升鐘點費」加薪20% 全職老師荷包恐反而縮水？