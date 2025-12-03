Rti精選專題導讀／谷歌能打破輝達霸主光環？ 分析師：輝達仍穩坐主流

在 ChatGPT、Grok 等模型的激烈競爭下，科技巨頭 Google 曾顯得步伐較慢。但隨著號稱當前最聰明的 Gemini 3 大型語言模型重磅發布，以及其採用自家研發的 TPU 晶片訓練，市場目光再度聚焦：Google 是否能憑藉「全端策略」實現逆襲，並改寫 AI 晶片界獨尊 NVIDIA GPU 的格局？

分析師指出，目前輝達在高階 GPU 領域市佔率高達約 80%，GPU 的主流地位短期內難以改變。ASIC 晶片（如 TPU）雖然重要，但更像是扮演輔助角色，加上 ASIC 晶片仍受限於台積電產能，短期內難以出現爆發性增長。輝達真正需要警惕的，是 AMD 等競爭者是否能在高階 GPU 上推出足以抗衡的產品。(編輯:王志心)

谷歌能打破輝達霸主光環？ 分析師：輝達仍穩坐主流