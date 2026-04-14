Rti精選專題導讀／都市中的療癒綠洲 華江高中小田園10年有成

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香蕉在台灣南部經常可見，但是在台北市華江高中的小小香蕉園，目前已種出17種可食用或觀賞用香蕉，是北台灣校園中獨一無二的風景。

農糧署推動食農教育多年，華江高中校園內的「小田園」成了完美示範。校方2015年起將校園內閒置空地進行整理並開始種植些簡單的花卉蔬菜。其中最具特色的是多種類的香蕉，這些香蕉收成時不但讓學生們加菜，還能造福附近的老人中心，也讓學生們體驗到自己種菜自己吃的樂趣。

有些畢業校友也會趁校慶時回來看看，當年自己種的植物現在長成甚麼樣子，也有人因此進入園藝科系就讀，這些都是學校推廣小田園的意外收穫。(編輯：鍾錦隆)

以下為央廣Rti本日精選專題：

都市叢林中的療癒綠洲 華江高中小田園10年有成