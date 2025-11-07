Rti精選專題導讀／醫療奉獻獎／致力偏鄉服務 羅東聖母醫院兩大期許

宜蘭羅東聖母醫院榮獲第35屆「團體醫療奉獻獎」，是醫院73年來深耕偏鄉醫療、始終如一的肯定。從早年靈醫會神父犧牲奉獻的精神，到2000年設立「社區醫學部」，聖母醫院的足跡已橫跨宜蘭南北70公里。

儘管偏鄉醫療充滿技術挑戰，甚至在山區要保存一管抽血檢體都需克服重重困難，但羅東聖母醫院仍上山下海，不畏颱風斷路的挑戰，堅持在偏鄉設立27個巡迴點及夜間急診站。

聖母醫院更從公衛角度出發，在原鄉設立「實物銀行」關注健康，並深入監獄培訓受刑人成為照服員，協助他們重返社會。

廣告 廣告

面對未來，院方不僅期許以「台灣名義」提供國際援助，更計劃籌設「偏鄉醫療科」，將偏鄉服務轉化為可永續發展的「主業」與「志業」，集結更多專才，將羅東經驗推向全國、甚至國際。

以下為央廣Rti本日精選專題：

醫療奉獻獎／致力偏鄉服務 羅東聖母醫院兩大期許