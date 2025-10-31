Rti精選專題導讀／醫療奉獻獎／行過霧之山、越過浪之海：郭春吉22年的偏鄉巡醫路

清晨，當一道廣播聲劃破屏東山區泰武鄉的寧靜，「中醫巡迴門診已經來了～」這熟悉的聲音，是年近75歲的中醫師郭春吉，22年來不曾間斷的承諾。對偏鄉部落居民而言，他不僅是醫師，更是「救星」與「依賴」。

郭春吉原本是郵務人員，因母親的膝痛踏入中醫領域，一場「入學通知書失竊」的巧合，冥冥中註定他走上這條中醫路。民國90年，他選擇投入偏鄉巡迴醫療，從一個點到「一日八診」，足跡踏遍屏東高山部落與澎湖離島，累積路程可繞行地球赤道兩圈。這條巡醫路充滿挑戰：濃霧、落石、凶險海象，但他22年「全勤」從未缺席，甚至颱風天也風雨無阻。

郭醫師的診療充滿人情味：為長者學排灣族語拉近距離，電療後額外推拿按摩，自費送貼布，讓冰冷的醫病關係變得像家人。(編輯：鍾錦隆)

醫療奉獻獎／行過霧之山、越過浪之海：郭春吉22年的偏鄉巡醫路