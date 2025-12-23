Rti精選專題導讀／隨機攻擊引恐慌 專家：危險個案「隱形化」 疏離親友是警訊

台北市隨機(無差別)傷人事件再次震驚社會，當案件發生在人潮擁擠的商圈與車站，大眾的恐慌不僅來自對治安的憂慮，更源於對潛藏危險個案「隱形化」的集體不安。

專家分析，網路社交無法取代真實互動，長期失業與疏離可能導致思維窄化，進而產生「世界對我不公」的偏差心理。然而，專業醫療人員也嚴正呼籲：「內向、孤僻不等於暴力行為」，社會應避免標籤化「I人」，轉而關注真正的警訊—拒絕溝通與人際斷連。

除了探討加害者心理，本專題更針對目睹創傷的民眾提供具體的「心理復健」指南。(編輯：鍾錦隆)

