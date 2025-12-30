Rti精選專題導讀／電競入奧告吹 「奧林匹克電競運動會」為何胎死腹中？

2024年，國際奧委會（IOC）與沙烏地阿拉伯高調宣布簽署為期12年的合作協議，原定於2025年啟動首屆「奧林匹克電競運動會」，不料這場世紀聯姻卻在短短不到一年內迅速「退婚」，讓電競登上奧運殿堂的夢想再度蒙塵。這場破局不僅是時程的延宕，更揭示了傳統體育價值與現代數位產業之間深層的文化與權力鴻溝。

雙方最大的分歧點在於「核心價值」的互斥。《奧林匹克憲章》堅守反暴力與公平精神，使IOC將主流的射擊與對戰類遊戲視為「殺人遊戲」，轉而推廣名不見經傳的虛擬運動模擬器，導致電競圈批評奧運推出的項目既無聊且脫離現實。此外，不同於傳統運動，電競遊戲的智慧財產權掌握在開發商手中，加上沙國試圖建立獨立於奧運框架外的治理體系，並在性別平權與領導權上與IOC產生衝突，最終導致雙方分道揚鑣。

專題將帶您深入這場涉及政治角力、商業版權與文化認同的博弈，探索電競與奧運是否註定將各走各路。

以下為央廣Rti本日精選專題：

電競入奧告吹 「奧林匹克電競運動會」為何胎死腹中？