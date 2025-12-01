Rti精選專題導讀／香港高樓惡火 台灣建物消防法規、應變逃生要訣一次看

日前香港大埔宏福苑嚴重火災震撼人心，再次引發台灣民眾對高樓層住宅消防安全的憂慮。當你身處高樓大廈，火災警報響起時，你真的知道該如何應變逃生嗎？台灣現行法規對集合住宅的消防安全又有何嚴格規範？

專題為你深度解析台灣建築消防安全的兩大核心法規，從滅火器、火警自動警報設備，到高層建築物必備的防災監控系統和緊急逃生器具，法規依據樓層高低與面積大小，對純住宅或住商混合大樓設定了鉅細靡遺的標準。

瞭解法規，掌握要訣，是保障你與家人居住安全的關鍵。

香港高樓惡火 台灣建物消防法規、應變逃生要訣一次看