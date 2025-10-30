Rti精選專題導讀／高市早苗的「安倍路線」：鞏固日美、對中求穩、日台有望更優先

日本政壇迎來歷史性轉折——自民黨總裁高市早苗成為第104任首相，也是首位女性首相，開啟「自維連立」新時代。結束26年的「自公聯合」後，右派色彩更鮮明的自民黨與日本維新會攜手執政，勢將改變日本外交與安全政策走向。

標榜「安倍路線」的高市，主張強化日美同盟、提升防衛預算，並以國防產業帶動經濟，力圖讓日本在區域安全與台海穩定中扮演更積極角色。儘管她對中國立場強硬，但學者預期其政策仍會維持穩健，不致激化緊張。

對台方面，高市延續安倍「台灣有事即日本有事」理念，台日關係有望更緊密，但受法制與體制約束，突破仍需時間。上任後密集展開外交行程，從東協到APEC，再到美日峰會，高市正以「安倍牌」重塑日本的國際定位。

高市早苗的「安倍路線」：鞏固日美、對中求穩、日台有望更優先