Rti精選專題導讀／高市早苗眾院選舉大勝劍指修憲？學者：仍有變數及障礙

日本眾議院大選結果揭曉，首相高市早苗率領自民黨奪下超過2/3席次的「超級穩定多數」，正式取得修改和平憲法的戰略叫牌權。這場二戰以來罕見的選舉大勝，象徵日本政壇正加速右轉，試圖突破憲法第九條限制，將自衛隊法制化並強化自主國防。

然而，高市的修憲藍圖仍面臨三大核心變數：內政門檻、美中角力、地緣衝突。面對「冷和」的中日關係與動盪的印太局勢，高市早苗能否帶領日本完成這場歷史性改革？

以下為央廣Rti本日精選專題：

高市早苗眾院選舉大勝劍指修憲？學者：仍有變數及障礙