Rti精選專題導讀／高市早苗「台灣有事」言論引爭議 學者：日中關係僵局恐長期化

日本首相高市早苗在國會首度以「現任首相」之姿，明確談及「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」，不僅突破歷任首相的曖昧界線，也被視為在安倍晉三外交遺產上跨出的關鍵一步。此番表態引發中國強烈反彈，包含旅遊與留學警告、水產品再度禁令、軍演升高等，使日中關係進一步惡化，且可能走向長期僵持。

學者指出，高市的立場與日本政府一貫態度並無改變，但中國擔憂「骨牌效應」，恐更全面施壓日本。與此同時，美日因已在安保法上達成共識，預料反而更趨緊密。至於台日合作，雖不會因這次事件出現劇烈躍升，卻可在既有框架下持續深化，尤其在海上安全、情報交換與「安保3文件」修訂後的多領域合作格局。

這是一場牽動東亞戰略平衡的政治震波，高市的發言究竟是歷史轉折還是局勢新常態？完整專題帶你看清台、日、中、美四方角力的深層脈動。(編輯：陳士廉)

高市早苗「台灣有事」言論引爭議 學者：日中關係僵局恐長期化