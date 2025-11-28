Rti精選專題導讀／《鬼滅之刃》被喊停 中對日「紅色審查」恐外溢影響台灣

日本超人氣動漫《鬼滅之刃無限城篇》在中國臨時被喊卡，「蠟筆小新」「工作細胞」等作品也被迫暫緩上映。日籍學者白江泰人指出，從早年國營動畫到日本動漫在中國掀起熱潮，再到嚴格的「國產保護」與網路審查，中國早已將文化視為政治延伸。

更關鍵的是，中國市場龐大，日本動漫為降低風險，開始接受中國資金投入製作委員會，使審查邏輯可能直接影響創作本身——從劇情調整、刪減畫面，到「耽美」等多元文化的壓抑，都讓日本內容產業逐漸承受外部政治力量的塑形壓力。

以下為央廣Rti本日精選專題：

《鬼滅之刃》被喊停 中對日「紅色審查」恐外溢影響台灣