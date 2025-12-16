Rti精選專題導讀／黎智英遭港高院定罪 香港正式進入無言論出版新聞自由時代

香港高等法院15日裁定香港壹傳媒集團創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名成立。

儘管相關的刑期要到明年1月才會宣判，但旅日香港學者潘嘉偉認為，從黎智英被定罪的情形來看，等於是某種程度宣布香港已正式進入到沒有出版自由、言論自由，以及新聞自由的時代。

潘嘉偉還說，雖然國際上面仍有很多求要釋放黎智英的聲音，但顯然都沒有什麼效果，就像是2010年劉曉波獲得諾貝爾和平獎，也沒能對他有任何幫助，這不僅讓人絕望，更令人感到憂心。(編輯：鍾錦隆)

