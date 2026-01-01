Rti精選專題導讀／2025台灣十大新聞／大罷免朝野對立加劇、北市隨機攻擊皆上榜

2025年這一年台灣在動盪與溫情中交織前進。從政治局勢看，兩波大罷免潮雖落幕，卻拉開了朝野對立與國會僵局的新序幕；面對中共與美國關稅的雙重極限施壓，台灣除強化全社會防衛韌性，台積電加碼赴美投資也成了經貿轉型的關鍵印記。

這一年，我們曾為北捷隨機攻擊與花蓮堰塞湖災情感到驚恐悲痛，卻也在「鏟子超人」挺身馳援的良善人性中獲得撫慰。此外，非洲豬瘟首度侵襲台灣防線、台師大抽血案引發學術倫理省思，挑戰著社會韌性；與此同時，輝達總部進駐北士科帶動AI聚落發展、奧運金牌國手李洋接任首屆運動部長，則為國家注入新氣象。

央廣為您精選「2025年台灣十大新聞」，帶您重溫這整年的轉折點。

以下為央廣Rti本日精選專題：

2025台灣十大新聞／大罷免朝野對立加劇、北市隨機攻擊皆上榜