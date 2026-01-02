Rti精選專題導讀／2025國際10大新聞／川普掀全球關稅戰、釜山川習會最受矚

2025年是全球局勢劇烈震盪的一年。隨著川普2.0重返白宮，從橫掃全球的「對等關稅」大戰，到釜山APEC「川習會」的貿易降溫，美國的一舉一動持續牽引全球經貿與股市命脈。

這一年，國際政壇迎來多場大變動：日本誕生首位女性首相高市早苗，其堅定的「台灣有事」立場引發區域緊張；南韓則經歷尹錫悅彈劾案後，由李在明勝出。地緣戰爭也迎來曙光，俄烏戰爭在滿三年之際展開和平談判，以哈衝突亦在美方斡旋下達成停火，緩解加薩人道危機。

廣告 廣告

此外，中俄朝三巨頭在北京同框閱兵，展現新威權軸心的擴張；天主教會歷史性地選出首位美籍教宗良十四世；而香港黎智英案的宣判與委內瑞拉反對派領袖馬查多的獲獎與逃亡，更凸顯了人權與威權的角力。

央廣特別評選「2025年國際十大新聞」。

以下為央廣Rti本日精選專題：

2025國際10大新聞／川普掀全球關稅戰、釜山川習會最受矚