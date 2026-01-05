Rti精選專題導讀／2030減塑保衛戰 專家點出源頭標準化是關鍵

面對2050淨零目標，環境部減塑策略迎來大轉向！過去強硬的「禁限用」措施因民怨與產業反彈面臨瓶頸，如今官方宣布撤回2030全面禁用紅線，改由「循環經濟」接棒。新制將管制範圍擴大至零售與網購包裝，目標在2030年減少5%石化塑膠使用量。

然而，挑戰接踵而來：後疫情時代外送包裝暴增，加上低價原生塑膠衝擊再生市場，減塑之路障礙重重。學者指出，「源頭標準化」才是成功關鍵，唯有整合上中下游廠商，將紛亂的包裝材質統一名規格，後端回收才有轉機。

究竟「以再生取代減產」是否真能落實轉型？環團呼籲的「跨部會減產計畫」又該如何推動？

2030減塑保衛戰 專家點出源頭標準化是關鍵