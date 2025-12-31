Rti精選專題導讀／AI提升效率背後 勞動權益風險不容忽視

隨著生成式AI浪潮襲來，電商經營者「486先生」近期宣布裁撤企劃與行銷部，改由AI執行相關業務，此舉為台灣勞動市場投下震撼彈。儘管專家認為目前台灣仍處於「人機協作」階段，尚未爆發結構性失業，但職務調動、就業歧視與隱私權風險等課題，已隨著技術普及浮上檯面。

面對AI引發的職位變動，法律界與業界專家指出，雇主若以AI取代職位為由調動勞工，必須符合「調動五原則」，且調動應作為「避免解雇」的最後手段。然而，真正的風險往往潛藏在看不見的地方：例如企業若利用AI監控員工行為、預測離職傾向，甚至作為績效評估的唯一依據，卻未事先揭露使用事實，將使勞工失去申訴與反駁的權利。

在AI逐漸成為職場基本技能的時代，勞工除需積極轉型，更須關注相關子法如何界定「高風險AI」與「資訊揭露義務」。這不僅是一場效率競爭，更是一場關於勞動尊嚴與法律權益的長期保衛戰。(編輯：鍾錦隆)

以下為央廣Rti本日精選專題：

AI提升效率背後 勞動權益風險不容忽視