Rti精選專題導讀／Netflix收購華納兄弟：當演算法遇上百年影業，影視產業將迎來什麼樣的未來？

在串流戰局全面翻騰之際，Netflix拋出震撼彈，宣布收購華納兄弟與HBO Max，一場可能改寫百年影視史的世紀併購正式登場。這不只是規模驚人的商業交易，更牽動經典IP、創作文化與演算法主導權的深層角力。

對成長趨緩的Netflix而言，老片庫與長壽IP是延續黏著度的關鍵；但影迷憂心，大數據是否會犧牲HBO引以為傲的精品精神？此時派拉蒙天價敵意併購突襲，反壟斷、董事會與股東利益、甚至政治資本暗流交錯，讓戰局更加撲朔迷離。

對訂閱戶來說，整合帶來便利，也可能意味價格上漲與內容風格單一化。(編輯：陳士廉)

