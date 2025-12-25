Rti 央廣日語聽友璃寛「#先畫再去」的臺灣旅行實踐

日本創作者璃寛近年以「#先畫再去」作為創作方法12月至臺北城市科技大學應用日語系專題演講，分享其創作歷程與跨文化交流經驗。（圖片來源／央廣提供）

日本創作者璃寛（筆名 rikan.6e6636）近年以「#先畫再去（Sketching, Traveling, and ZINing）」作為創作方法，結合Google街景、速寫、實地旅行與 ZINE（小誌）編輯，發展出跨越虛擬與真實的新型態旅行實踐，同時也是Rti中央廣播電臺日語聽友的他，於今年12月12日受邀參與央廣「Young Voice 100校園巡迴講座」，至臺北城市科技大學應用日語系，以「#先畫再去──璃寛眼中的臺灣：速寫、旅行與ZINE」為題進行專題演講，分享其創作歷程與跨文化交流經驗。

因速寫而與Rti 央廣結緣起自2024年，璃寛在瀏覽Google街景時意外發現Rti央廣，進而成為央廣日語聽友，並於同年參與東京聽友會，他在會中分享以單車環臺為主題的速寫作品。央廣作為臺灣的國際廣播電臺，每年皆透過能「傳遞臺灣意象」主題的QSL卡（聽友收聽證明卡，作為聽友收聽專屬憑證）與聽友互動，2026年特別以璃寛12幅作品作為2026年QSL卡的每月封面，明年起央廣全球聽網友只要寄送收聽報告，就會收到璃寬溫潤細膩的筆觸，描繪臺灣各地街道風景與日常片刻。

璃寛本業為社會調查工作者，與速寫的緣分始於2019年暑假與女兒來臺旅行，當時他在臺南的書店接觸到臺灣知名插畫家B6速寫男的作品因而深受啟發，隨後並加入其創立的「Google 街景之友」臉書社群。2020年新冠疫情期間，因無需通勤而獲得更多創作時間，他開始結合Google街景進行速寫練習，並透過Google翻譯學習中文，逐步與臺灣畫友展開交流。

隨著疫情趨緩，璃寛於2022年底至2023年初首度以創作者身分重返臺灣，與長期在線上互動的畫友相見，並與啟蒙老師B6速寫男在基隆港進行現場速寫，深刻體會到虛擬街景轉化為真實風景的感動，也由此確立「#先畫再去」的創作核心。他進一步展開「自行車環島 × 速寫」計畫，利用長假分段完成行程，從臺中追分車站出發，逆時針環島，目前已完成至花蓮，未來將持續北上，最終以象徵祝福與圓滿的成功車站作為終點。

璃寛表示，速寫是一種能跨越語言的溝通媒介。目前已完成約一半環島行程的他，未來將持續以速寫探索臺灣，璃寬分享兩年前開始這段旅程時，從未想過自己的畫作能透過Rti 央廣的QSL卡被傳送到世界各地，以這種形式迎來他環臺的折返點，對他來說意義非凡！璃寬並表示，若再度前往臺灣，非常樂意與央廣一起前進校園，鼓勵更多青年學子從自身興趣出發，發展屬於自己的旅行與創作方式。

