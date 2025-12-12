rTMS磁刺激喚醒大腦、AI抓痠痛根源 台中慈濟「雙創新」開啟精準復健新模式

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】現代醫學復健迎來重大突破！台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚與醫師陳佳菁發表針對中風後神經功能障礙與長期慢性痠痛的最新臨床成果。團隊透過非侵入性的「重複性跨顱磁刺激術（rTMS）」喚醒受損腦區，並結合運用人工智慧的「AI智慧姿勢評估系統」，實踐從大腦神經源頭到肢體結構細節的精準修復，為中風後後遺症與現代人慢性痠痛帶來突破性的復健治療新方向。

rTMS 尖端技術重啟大腦連結 突破中風復健瓶頸

蔡森蔚主任指出，中風與腦傷，身體猶如經歷了一場「體內地震」，造成大腦的交通樞紐受阻，神經訊號傳遞效率不彰，讓傳統復健在啟動神經可塑性上有所侷限。為了更有效率地「開啟大腦學習之門」，「重複性跨顱磁刺激術（rTMS）」以高強度磁場產生微電流，穿透頭皮與顱骨，直接調控大腦皮質，有效引導神經訊號傳遞，為中風病患帶來更具突破性的治療契機。蔡森蔚主任形容，這項技術的應用，象徵著復健治療，不再只是被動接受治療，而是能主動、精準地介入神經修復與重建。

AI鷹眼抓出痠痛元兇 智慧評估「客製化」根治慢性痛

當大腦問題獲得改善，身體結構也必須同步調整。陳佳菁醫師則將焦點放在普遍困擾現代人的慢性肌肉骨骼痠痛。她指出，許多患者即便接受治療，疼痛仍反覆發作，根本原因常藏在日常無意識的姿勢習慣。例如低頭滑手機時，頸椎在約 60 度的傾斜下，相當於承受近 27 公斤重量，長期累積便會引起慢性發炎與結構退化。

由於傳統目測難以精準量化姿勢問題，因此自行開發「AI智慧姿勢評估系統」，利用電腦視覺技術抓取人體 33 個解剖關鍵點，誤差僅 0.11度，即能清楚呈現頸椎前傾、骨盆歪斜或高低肩等體態細節，協助醫療團隊制定客製化的運動處方，從根本解決慢性痠痛問題。

