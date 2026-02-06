RTX獲7年合約 為美軍增產「戰斧」、「標6」飛彈

記者賴名倫／綜合報導

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）4日報導，美國國防部（戰爭部）和RTX集團簽署7年合約，委其增產「戰斧」巡弋飛彈與「標準6型」防空飛彈，將年產量分別提升至1000與500枚。

報導指出，美軍去年在紅海抵禦葉門叛軍「青年運動」以及以色列與伊朗12日戰爭期間，發射大量「戰斧」與「標6」飛彈，分別用於攻擊地面目標與攔截彈道飛彈，導致戰備庫存大量消耗。鑑於中東緊張情勢未減、中共擴張軍力加劇西太平洋衝突隱憂，以及日本2024年採購400枚「戰斧」尋求建構「反擊能力」，美國國防部決定頒布新合約，敦促RTX擴產彈藥。

兼具極音速飛行能力和多元作戰彈性的「標6」飛彈，則是另一款備受關注的先進武器。美國陸軍已開始在印太地區部署多領域特遣隊，運用「提豐」（Typhon）陸基機動飛彈系統搭配射程達數百公里的「標6」，擔任防空與反艦任務；美國海軍F/A-18E/F戰機也掛載「空射型標準6型」AIM-174B，用於提升打擊距離，凸顯其多元彈性已成維繫作戰優勢關鍵，也使增產需求益發迫切。

報導說，RTX集團並未公布合約採購彈藥數量，但已知合約長達7年，且RTX已與安杜里爾（Anduril）、諾斯洛普格魯曼、義大利航太工業Avio美國分公司等供應商合作，擴增供應鏈運作、提升固體火箭發動機產量，以提升美軍武器庫存與戰備能量。

美國防部尋求將「戰斧」巡弋飛彈年產量擴增至1000枚。圖為美潛艦艦組員執行「戰斧」裝填作業。（取自DVIDS網站）

兼具防空、反艦及極音速飛行能力的「標6」飛彈，已成為美軍維繫作戰優勢關鍵。圖為美神盾艦試射「標6」。（取自DVIDS網站）