RTX與拉斐爾合資建廠 首筆訂單打造「塔米爾」飛彈

記者丘學陞／綜合報導

美國RTX公司宣布，與以色列拉斐爾公司合資設立的新廠，已於近日獲得首份合約，用於生產「鐵穹」防空系統使用的「塔米爾」（Tamir）飛彈，可望藉此擴大美以安全合作、大幅提升關鍵防衛戰力。

RTX公司表示，其與拉斐爾合資成立的雷神─拉斐爾防護系統公司（Raytheon-Rafael Protection Systems，R2S），曾於先前投資3300萬美元（約新臺幣10.33億元），在位於阿肯色州東康敦市設廠；其在本月初落成啟用後，隨即獲得首份價值12.5億美元（約新臺幣391億元）的訂單，用於為以國生產「塔米爾」飛彈，可望藉此提升同型彈藥產能、補充先前以色列與伊朗衝突的彈藥庫存與戰備能量、加強應對潛在威脅。

RTX公司強調，「鐵穹」系統與「塔米爾」飛彈自2011年服役以來，已完成數千次攔截且成功率超過95%，可有效攔截巡弋飛彈、無人機、有人機、火箭彈、砲彈等多種威脅，性能之優異全球有目共睹，迄今仍是以國極為倚重的防空系統之一。

值得一提的是，「塔米爾」飛彈也獲美陸戰隊青睞，並根據既有規格基礎，用於打造「中程攔截能力」（MRIC）防空系統與「天空獵人」（Sky Hunter）防空飛彈，而R2S位於東康敦的廠區，亦將成為美國本土首座具「塔米爾」和「天空獵人」生產能力的工廠，未來有望成為美軍重要的防空彈藥供應來源。

R2S公司在美國的新廠，獲首份訂單為以國生產「塔米爾」飛彈。（取自RTX公司網站）