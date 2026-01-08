Yahoo奇摩遊戲編輯部

RTX 3060復活了！NVIDIA應對顯卡需求重啟生產 首批貨日期曝光

Anjohn
Anjohn
Yahoo奇摩遊戲編輯

近期市場傳出，在顯示記憶體供應吃緊、價格走揚的情況下，NVIDIA 有意重新啟動 RTX 3060 顯示卡的供貨，引發通路與玩家關注。中國通路消息來源「博板堂」近日進一步證實，RTX 3060 系列確實即將重返市場，NVIDIA 已向多家 AIC 顯卡合作夥伴發出內部確認通知，要求提前準備相關供應規劃。

RTX 3060 停產又復活啦（圖源：NVIDIA）
RTX 3060 停產又復活啦（圖源：NVIDIA）

根據目前資訊，NVIDIA 計畫在 2026 年第一季重新量產 RTX 3060 8GB 版本 GPU，協助 AIC 品牌重新鋪貨至零售市場，首批貨量預計落在 1 月中下旬到貨，但各家 AIC 分配到的數量相當有限，短期內不太可能出現大量鋪貨的情況。

值得注意的是，這次 RTX 3060 8GB 的供應模式與過去不同，NVIDIA 不再綁定顯示記憶體，顯存將由 AIC 品牌自行採購 GDDR6。至於售價定位，消息稱整體策略將維持與先前相近，不會因重新上市而大幅調整。

RTX 3060 最早於 2021 年推出，並在 2024 年正式停產。隨著近一年 DDR5 記憶體價格持續上漲，支援 DDR4 的 AM4 平台反而重新受到市場青睞。在 AI 熱潮衝擊整體 PC 硬體結構的同時，入門到中階顯卡需求回溫，目前也僅能以這種方式應對玩家需求。

