RTX 3060復活了！NVIDIA應對顯卡需求重啟生產 首批貨日期曝光
近期市場傳出，在顯示記憶體供應吃緊、價格走揚的情況下，NVIDIA 有意重新啟動 RTX 3060 顯示卡的供貨，引發通路與玩家關注。中國通路消息來源「博板堂」近日進一步證實，RTX 3060 系列確實即將重返市場，NVIDIA 已向多家 AIC 顯卡合作夥伴發出內部確認通知，要求提前準備相關供應規劃。
根據目前資訊，NVIDIA 計畫在 2026 年第一季重新量產 RTX 3060 8GB 版本 GPU，協助 AIC 品牌重新鋪貨至零售市場，首批貨量預計落在 1 月中下旬到貨，但各家 AIC 分配到的數量相當有限，短期內不太可能出現大量鋪貨的情況。
值得注意的是，這次 RTX 3060 8GB 的供應模式與過去不同，NVIDIA 不再綁定顯示記憶體，顯存將由 AIC 品牌自行採購 GDDR6。至於售價定位，消息稱整體策略將維持與先前相近，不會因重新上市而大幅調整。
RTX 3060 最早於 2021 年推出，並在 2024 年正式停產。隨著近一年 DDR5 記憶體價格持續上漲，支援 DDR4 的 AM4 平台反而重新受到市場青睞。在 AI 熱潮衝擊整體 PC 硬體結構的同時，入門到中階顯卡需求回溫，目前也僅能以這種方式應對玩家需求。
