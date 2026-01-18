RTX 5070Ti、5060Ti 顯卡要停產？華碩官方闢謠了

最近網路上盛傳，因為 AI 伺服器熱潮導致記憶體短缺，NVIDIA 的 RTX 50 系列顯示卡可能面臨供應危機，甚至知名 YouTube 科技頻道 Hardware Unboxed 指出他獲得華碩的消息得知 RTX 5070 Ti 與 RTX 5060 Ti 16GB 兩款型號恐被迫停產，引發玩家社群恐慌。然而，華碩（ASUS）官方最近正式聲明，澄清：「沒有停止銷售這些型號的打算」。

ASUS 澄清沒有停產！（示意圖，圖源：Getty Images）

針對外界的種種猜測，華碩在官方聲明中明確指出，關於「ASUS GeForce RTX 5070 Ti 和 RTX 5060 Ti 16GB 即將停產或停止供應」的報導是不對的，可能是某些媒體從華碩公關收到不完整的資訊。

官方強調，目前這兩項產品的供應波動，因為記憶體供應限制的原因，暫時影響到生產量和補貨週期，所以在一些市場上看起來供應有限，但不應該解釋成停產。華碩進一步說明，接下來將繼續和合作夥伴密切合作，在情況改善時穩定供貨。