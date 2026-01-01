RTX 5090要漲到15萬？爆料兩大廠顯卡新一波漲價，玩家傻眼：買不起了...

RTX 5090 顯卡要大漲了？受記憶體等關鍵零組件成本持續上升影響，全球 GPU 兩大廠 NVIDIA 與 AMD 傳出將自 2026 年起啟動新一波顯示卡漲價策略。外媒點名 AMD 可能在 2026 年 1 月率先調整價格，NVIDIA 則預計於 2 月跟進，調整範圍不僅涵蓋消費級顯卡，也可能擴及 AI 資料中心與伺服器用 GPU。

RTX 5090 要漲到多數玩家下手不了的價格了？（圖源：REUTERS/Steve Marcus）

根據韓媒 Newsis 報導指出，RTX 5090 價格將從原本 1999 美元（約新台幣 6.3 萬元）漲價到「可能上看 5000 美元等級」（約新台幣 15.8 萬元）。報導強調，這並非單指官方建議售價調整，而是包含品牌端、通路端在內，整體價格體系被迫重新上移的結果。

而價格為何會飆升的核心原因指向記憶體市場，指出 GPU 製造成本中，記憶體占比近期已被拉高至平均超過 80%。以 DDR5 為例，相關現貨報價在 2025 年中至年底期間出現明顯飆升，部分規格甚至在短短數月內翻倍成長，使得高階顯卡原本就偏高的 BOM 成本進一步失控。而根據市調機構觀點，認為記憶體價格漲勢至少將延續至 2026 年第二季之前，意味著 GPU 定價短期內難以回落。

這個消息引起不少玩家熱議，並對「RTX 5090 漲價到 5000 美元」表達強烈不滿，直言顯卡價格與一般玩家能負擔的價格完全脫節。有玩家形容這是「PC 玩家被官方與市場雙重懲罰」，也有人反諷「你不買我不買，明天再漲五百」。

另一方面，也有玩家對這個數字持保留態度，認為 5000 美元的說法偏向極端情境，要求更多來源交叉驗證，並指出實際價格仍取決於各地通路、品牌策略與供貨狀況。不過即便對最誇張的數字存疑，多數討論仍普遍認為「高階顯卡繼續變貴」已是難以逆轉的趨勢。