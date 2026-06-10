RTX Spark超級晶片攻AI PC 能否改寫市場引關注

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（中央社記者張欣瑜舊金山9日專電）輝達執行長黃仁勳在GTC Taipei大會端出與聯發科、微軟合作的RTX Spark超級晶片，讓Windows PC能在本機運行AI代理。分析指出，輝達押注在一個尚未被市場證明的需求；另有分析師看好，若未來AI代理更加普及，輝達有可能改變市場格局。

輝達（NVIDIA）日前推出超級晶片RTX Spark，搭載與聯發科合作開發的N1X晶片；並與微軟（Microsoft）聯手，讓Windows電腦能在本機執行AI代理，期盼開啟個人電腦全新篇章。

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這款產品被定位為主打高端消費者，首波搭載RTX Spark的筆記型電腦預計今年秋季上市。

輝達並公布合作廠商；華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）、微軟自家的Surface、及微星將於秋季率先推出產品；宏碁與技嘉隨後也將推出相關機型。

官方並未公布價格。不過，傳出搭載RTX Spark的筆電售價為新台幣11萬元起。

科技業分析機構Tirias Research分析師海恩（Kevin Hein）向路透社指出：「RTX Spark並不會讓傳統個人筆電顯得過時。它創造了一個介於個人工作站和AI伺服器之間的新產品」。

RTX Spark超級晶片（處理器平台）整合中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU），及至高128GB的統一記憶體，能夠在本機運行大型AI模型，是目前多數AI PC尚無法大規模做到的。

輝達進軍AI PC，路透社引述美國科技產業市場分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）的看法指出，高價位加上記憶體晶片短缺，有可能讓RTX Spark設備產品的採用受限於特定市場。

歐唐納爾預期，未來幾年，個人電腦主流仍將是搭載英特爾（Intel）、超微（AMD） 和高通（Qualcomm）晶片的傳統Windows電腦；但不影響輝達與電腦製造商持續合作開發產品。

同時，搭載RTX Spark的產品也將面臨與蘋果（Apple）Mac電腦的競爭。

路透社指出，蘋果自2020年以來已將統一記憶體整合在晶片內。搭載輝達超級晶片的筆電可能首度讓Windows電腦在記憶體頻寬上與Mac一較高下。

市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC）分析師梅奈里（Tom Mainelli）預期，有一些公司將願意跨出一步，測試在裝置（本機）端來執行AI推論，評估長期是否真的可行。

路透社表示，輝達押注在一個尚未被市場證明的需求，希望讓AI PC更廣泛地被大眾接受。

輝達表示，後續也會推出價格更親民的版本，拓展並切入其他不同的客群。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師索伯哈尼（Kunjan Sobhani）與特哈達（Oscar Hernandez Tejada）則認為，輝達更積極切入新市場，很可能從超微、英特爾等公司手中搶下市占。

他們並進一步指出，RTX Spark產品可能受惠於消費者對個人AI興趣增加，企業端採用也會是關鍵，企業正尋求一種模式，讓一部分AI在本機處理，一部分透過雲端執行。若未來AI代理普及，在個人電腦上執行AI的需求也會增加，輝達便可能改變原本成長緩慢的PC市場。（編輯：田瑞華）1150610