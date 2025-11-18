RubberBand台北開唱曝15年情緣 「這座城市真的很溫柔」

RubberBand主唱6號分享對台北的情感。（圖／光尚娛樂提供）

香港樂團RubberBand於16日在台北舉辦「A NIGHT IN TAIPEI」演唱會，以6號、阿偉、阿正、泥鯭四人完整陣容登場，他們分享對台北一直有特別的情感，「這裡有很多朋友，每次來都像回到一個認識很久的地方，總有人熱情相迎，這座城市真的很溫柔。」

主唱6號感性回顧與台北的緣分，提到自己第一次踏上台北舞台是在2010年的冬天，「那時候幾乎包了一架飛機，全是香港玩樂團的人，很多如今要好的朋友就是那時認識的。」而他心情仍像當年那樣激動，「那是我第一次在台北唱歌，也是第一次來旅遊。當時唱到最後忍不住落淚，因為我從小聽很多台北的音樂長大，終於能在滋養我的地方唱歌給大家聽。」他緊接著說：「15年過去，我們仍然在這裡，一樣四個人，一樣想把最真誠的音樂唱給台北聽。」

RubberBand在台北開唱。（圖／光尚娛樂提供）

為了台北觀眾，這次歌單RubberBand特別安排了一段向台北致敬的橋段，在演出〈一早地下鐵〉前，令人耳熟的聲音響起，原來是取樣自台北捷運進站的聲音，更將盧廣仲的〈早安晨之美〉與陳綺貞〈旅行的意義〉巧思結合到作品中。

主唱6號提到從小就深受華語音樂的影響，更對優客李林特別有情感，「林志炫的聲音真的很好聽，他們寫城市的歌也讓我印象深刻。」被問到未來期待合作的音樂人時，他們表示：「太多了！從李宗盛、陶喆到落日飛車、Yellow黃宣、林宥嘉等，每一位都有讓人想一起創作的能量。」

除了演出，成員們此行也抽空品嘗美食，泥鯭、阿正與阿偉相約享用燒肉，6號則與太太前往通化街吃牛肉麵。演出後台更貼心準備小籠包、鹽酥雞與手搖飲等小吃，讓團員們感受滿滿的熱情，接下來他們也將於明年展開北美巡演。

RubberBand鼓手泥鯭。（圖／光尚娛樂提供）

