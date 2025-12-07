蘋果管理層近期似乎動盪不安，而此次的人事異動更傳出可能波及到公司最核心的晶片部門。根據彭博新聞報導指稱，一手打造Apple Silicon晶片、現任蘋果硬體技術資深副總裁Johny Srouji，傳出已向執行長Tim Cook表達「認真考慮在不久後離職」的意願。

傳「Apple Silicon之父」Johny Srouji將離職轉戰他處，蘋果高層持續爆發出走潮？

晶片靈魂人物若離去，將轉戰其他公司

Johny Srouji自2008年加入蘋果以來，主導蘋果第一款自家系統單晶片 (SoC) 的開發，並且成功帶領蘋果完成從Intel處理器轉向自家Apple Silicon (M系列) 的歷史性過渡。因此，Johny Srouji離開無疑將對蘋果引以為傲的硬體效能優勢帶來衝擊。

報導引述消息來源指出，與部分選擇退休的高層不同，Johny Srouji若離開蘋果，並沒有打算退休，而是計畫加入另一家公司。目前尚未知曉其具體下家為何，但以其在半導體領域的地位，動向勢必引發業界關注。

高層大換血：AI、設計、法務與環境主管相繼求去

Johny Srouji的離職傳聞並非單一事件，而是近期蘋果一連串高層異動名單上的最新一筆：

• John Giannandrea：負責機器學習與AI策略的資深副總裁，本月初宣布將於2026年春季退休。

• Alan Dye：負責介面設計的副總裁，據傳將跳槽至Meta (先前報導指其將領導Reality Labs新創意工作室)。

• Kate Adams (法務長)與Lisa Jackson (環境、政策與社會倡議副總裁)：兩人皆預計在2026年初離職。

Tim Cook暫未有退休計畫

面對管理層的大幅洗牌，外界也高度關注Tim Cook的接班動向。雖然先前金融時報曾報導蘋果正在加速Tim Cook的接班計畫，並且預測其可能在明年某個時間點卸任，但在後續報導中卻指稱Tim Cook仍未準備退休。

只是在眾多老將相繼離去之時，Tim Cook是否會選擇留任以穩定軍心，或是這波離職潮正是為了迎接新執行長上任前的團隊重組，仍有待後續觀察。

