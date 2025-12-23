復古遊戲發行商ININ Games宣傳其新作《R-Type Dimensions III》時，意外透露任天堂可能會針對Nintendo Switch 2提供「兩種較小容量的卡匣規格」，但隨後又緊急刪文滅火。

傳Nintendo Switch 2將提供「小容量」卡匣選項，壓低成本讓小品遊戲也能以實體片形式銷售

不小心說溜嘴？

ININ Games在最初的貼文中提到，任天堂將為Nintendo Switch 2提供新的小容量卡匣選項。這對於像他們這樣發行復古或獨立遊戲的廠商來說至關重要，因為這能讓他們重新計算生產成本，進而更有意願為《R-Type Dimensions III》這類容量需求不大的遊戲提供實體卡匣版本。

目前市場傳聞普遍指出，Nintendo Switch 2的標準實體卡帶容量將大幅提升至64GB，藉此因應4K畫質素材與3A級別遊戲檔案存放需求。但是，對於一款可能只有4GB或8GB的2D橫向捲軸射擊遊戲來說，強制使用64GB容量卡匣顯然過於浪費，同時也會導致成本過高，最終轉嫁給消費者，或是乾脆只發行數位版。

緊急撤回：一切以任天堂官方為主

不過，在貼文引發熱議之後，ININ Games就迅速刪除相關內容，並且在官網與社群媒體上發布「更正聲明」。

聲明中強調：「關於卡帶儲存容量，任天堂尚未發布任何官方公告或確認。任何關於特定儲存大小的提及，不應被視為來自任天堂的官方資訊」。雖然官方急著撇清，但這番「此地無銀三百兩」的操作，反而讓外界更確信小容量卡帶的存在。

分析觀點：解決「Nintendo Switch稅」的必要之惡

筆者認為，如果這項消息屬實，那絕對是任天堂在 Switch 2 策略上極為聰明的一步。

在現行Nintendo Switch世代，我們常看到所謂的「Nintendo Switch稅」 (Nintendo Switch Tax)，部分原因就是卡匣的生產成本遠高於光碟。這導致很多第三方廠商為了省錢，選用小容量卡帶，然後在盒子裡放一張「需要額外下載」 (Download Required)的說明，或是導致實體版價格比數位版貴上一截。

如果Nintendo Switch 2的卡匣容量起步就是64GB，那對於蓬勃發展的獨立遊戲 (Indie Game) 市場將是毀滅性打擊。提供8GB、16GB等「小容量廉價版」卡匣選項，不僅能降低發行門檻，也能滿足實體收藏玩家的需求，避免實體版遊戲徹底走向「只有3A大作才配擁有」的極端化現象，而對於想要靠Nintendo Switch 2維持「軟硬通吃」生態的任天堂來說，這絕對是利大於弊。

