報導指稱，蘋果今年將採取的軟體策略將相對保守。預計在WWDC 2026期間發表的iOS 27，將不會有太浮誇的新功能，而是將重心回歸到「效能優化」、「修復漏洞」，以及微調現有設計上。

傳今年WWDC 2026將走「穩健路線」，iOS 27專注修補與效能，更強的Siri最快月底以Beta形式推出

這場被形容為「相當平淡」 (fairly muted affair)的發表會，主角依然會是AI，但更多的是將之前承諾的Apple Intelligence功能補齊，並且進一步打磨發亮。

iOS 27：更像當年的Snow Leopard？

根據報導，iOS 27雖然缺乏華麗的新功能，但將帶來一個關鍵的AI升級：「更個人化的Siri與聊天機器人介面」。意味Siri將不再只是那個只能設鬧鐘的語音助理，而是真正變成類似ChatGPT那樣，具備上下文理解與連續對話能力的AI夥伴。

除了AI升級，iOS 27的核心任務是「整頓」。在經歷iOS 18到iOS 26的大躍進，iOS系統累積不少底層債務。蘋果計畫利用這次更新來提升系統穩定性與流暢度，這讓人聯想到當年macOS Snow Leopard的策略——不求多，但求穩。

iOS 26.4 Beta月底登場，Siri升級搶先看

對於等不及iOS 27的開發者來說，好消息是不用等到6月。報導指出，iOS 26.4的第一個Beta版本預計將在2月23日當週率先向開發者釋出測試。

這個版本將會包含大家期待已久的Siri改進的「部分組件」。雖然可能還不是完全體，但至少能讓我們一窺蘋果如何將更強大的大型語言模型 (LLM)整合進iPhone核心操作體驗。

時程預測

• WWDC 2026日期公布時間：預計3月底宣布。

• 活動時間：6月的第一或第二週。

• iOS 26.4 Beta：2月23日當週。

• iOS 27正式版：今年秋季 (通常是9月)。

分析觀點

回顧過去幾年，從iOS 18導入Apple Intelligence，到去年iOS 26更改命名規則，並且大幅調整操作介面，使用者其實已經有點「消化不良」，甚至對於層出不窮的小Bug感到疲乏。

在2026年選擇放慢腳步，推出一個以「品質」為優先的iOS 27，顯然是明智之舉。對於一般用戶來說，手機「變快、變穩、不發燙」的體感升級，往往比多幾個花俏的濾鏡或圖示來得更有感。

至於那個傳說中的「Siri聊天機器人介面」，將是蘋果與Google Gemini、OpenAI ChatGPT正面決戰的關鍵 (但彼此同時也是合作夥伴)。如果Siri真的能做到「更懂你」，而不只是單純的「聯網搜尋」，那它才有機會奪回最強AI助理的寶座。

現在，就看月底iOS 26.4 Beta能先端出什麼菜色。

