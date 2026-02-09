傳iPhone 17e即將登場：搭載A19晶片與自製5G數據機、定價維持599美元

彭博新聞記者Mark Gurman在最新的「Power On」專欄中透露，蘋果即將推出新款入門機種iPhone 17e。這款新機預計將接替一年前發表的iPhone 16e，重點是價格將維持在599美元 (約新台幣1.9萬元)，但在核心規格上卻有顯著升級，直接看齊旗艦機型。

▲(圖為iPhone 16e)

A19晶片下放，加入MagSafe磁吸介面

雖然定位為「預算友善」 (Budget-friendly)機型，但iPhone 17e的內在可能一點都不入門。

Mark Gurman指出，iPhone 17e將搭載與iPhone 17標準版相同的A19仿生晶片，這意味著其運算效能將不輸給當代的旗艦手機。此外，新機也將支援MagSafe磁吸介面，解決過去入門機型在周邊生態系上的缺憾。

鎖定新興市場與企業用戶，劍指Pixel 10a

Mark Gurman分析，蘋果推出iPhone 17e的主要目標是新興經濟體 (如中國、印度)，以及企業採購市場。

儘管iPhone 16e當時因相機功能受限 (尤其是與隨後推出的iPhone 17相比)而評價兩極，但在599美元這個價格帶，iPhone 17e憑藉著A19晶片的強大效能與iOS生態優勢，將成為Google即將推出的Pixel 10a最強勁的對手。目前蘋果在亞洲市場 (特別是中國)的銷量正經歷復甦，iPhone 17e的推出有望進一步鞏固其市佔率。

