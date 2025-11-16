RUN伴《健行趣》 陪伴長輩走出健康與笑容

台灣居家服務策略聯盟及南投縣家庭照顧者關懷協會共同舉辦健行活動，帶領長輩與家庭照顧者到戶外享受陽光。（圖南投縣家庭照顧者關懷協會提供）

記者劉晴文／南投報導

台灣居家服務策略聯盟及南投縣家庭照顧者關懷協會十六日攜手舉辦「 RUN伴 Taiwan．南投場《健行趣》」活動，長輩們在家人與志工陪伴下走出家門，運動健身、探訪產業並觀看表演，享受陽光與陪伴的溫度。南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳東璇表示，希望透過活動，強化家庭與社區間的連結，讓長輩、家庭照顧者都能感受到「照顧路上並不孤單！」

RUN伴《健行趣》活動十六日在名間鄉松柏嶺登場，吸引超過百位長輩、家庭照顧者與社區居民參與，立委羅美玲、名間鄉長陳翰立及縣議員吳棋楠等也出席，暖身操後，參與的大人小孩隨即從「好厝邊社區長照機構」出發，經松柏嶺遊客中心茶屋與李氏家園等友善站點悠閒漫步，每抵達一站即可集章，集滿三站還可獲得一塊米磚小禮，象徵在地農產與社區的暖心支持。

羅美玲對於名間鄉在地單位共同投入長照與陪伴服務，表示深受感動，此次活動成功串起社區能量，是促進友善長照、提升公共參與的最佳示範，未來會持續推動更完善的在地老化、長照資源與照顧者支持政策，讓每個家庭都能安心面對照顧的挑戰。

吳棋楠也表示，RUN伴活動讓社區看見長者活力，也看見家庭照顧者的辛勞與韌性，看到長輩、家庭照顧者在社區陪伴下走得開心又安心，覺得非常感動，未來會持續關心在地長照與照顧者需求。陳翰立說，此次活動，透過步行把地方產業文化與長照服務結合，用陪伴串起茶鄉的人情味，相當有意義。

吳東璇指出，RUN伴精神的核心是「不放棄與陪伴」，這正是長照服務最重要的價值。感謝所有志工與工作團隊，因為每一份付出，都讓照顧者與長者獲得更多支持。