RUN伴Taiwan南投場健行趣
▲二○二五 RUN伴 南投場 《健行趣》陪伴長者走出健康與笑容。
（圖：立委羅美玲服務處朱思美提供）
社團法人台灣居家服務策略聯盟及社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會共同舉辦「二○二五RUN伴 Taiwan 南投場《健行趣》」活動，十六日上午在名間鄉松柏嶺「好厝邊社區長照機構」出發，吸引超過百位長輩、家庭照顧者與在地居民熱情參與，透過步行、互動與欣賞表演，共度一個充滿陽光與溫度的秋日早晨。
活動從上午九點半至十二點半，從「好厝邊社區長照機構」出發，依序行經「茶屋」與「李氏家園」三個友善站點。參與者在地圖指引下悠閒漫步，每抵達一站即可集章，集滿三站還可獲得一塊米磚小禮，象徵在地農產與社區的暖心支持。立委羅美玲、縣議員吳棋楠、名間鄉長陳翰立等到場參與並分享感想。
南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳東璇表示，RUN伴精神的核心是「不放棄與陪伴」，這正是長照服務最重要的價值。今天看到長者願意走出家門、家屬願意相伴，社區單位也熱情協作，這份力量非常感動。願大家透過步行重新連結彼此，在健康與笑容中感受陪伴的溫度。」吳理事長也特別感謝此次一同協力的各單位及所有志工與工作團隊，因為每一份付出，都讓照顧者與長者獲得更多支持。
立委羅美玲說，看到這麼多長者、照顧者與社區夥伴一起走出來，展現活力與互相支持的力量，這就是一個健康社區最美的樣子。未來我也會持續推動更完善的在地老化、長照資源與照顧者支持政策，讓每個家庭都能安心面對照顧的挑戰。羅委員也肯定RUN伴活動成功串起社區能量，是促進友善長照、提升公共參與的最佳示範。
縣議員吳棋楠表示，看到這麼多長輩、家庭照顧者在社區陪伴下走得開心又安心，我覺得非常感動。這樣的活動不只促進健康，更建立了社區彼此支持的力量。未來我也會持續關心在地長照與照顧者需求，讓每個家庭都能獲得更多支持。
名間鄉長陳翰立表示，本次RUN伴活動走進名間的重要景點與茶鄉風景，透過步行把地方文化與長照服務自然結合，展現名間最可貴的「人情味」「用陪伴串起茶鄉的人情味，讓長照在地扎根」。他說，自己的媽媽也是失智症患者，本身能體會家庭照顧者的這故壓力外，社區也是失智症家庭很好的支柱，也感謝家庭照顧者協會辦理這場別具意義的健行「名間是茶的故鄉，也是充滿溫度的土地。
陳翰立說，看到長輩、家庭照顧者、社區夥伴手牽手走過我們熟悉的茶園路、古厝與在地店家，這就是名間最美的風景。長照不只是服務，更是社區一起守護的責任。鄉公所也會持續支持各項照顧者服務、健康促進與友善環境打造，讓我們的長輩能在熟悉的土地、熟悉的人陪伴下安心老化。
主辦單位表示，「RUN伴」代表陪伴與前行，今年的健行活動不僅促進健康，更象徵社區支援網絡的連結與力量。
其他人也在看
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 1 天前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 5 小時前
年金連砍7年「公教怒火再起」！翁曉玲曝1嚴重後遺症 轟綠營：破產是假議題
年金改革（年改）政策上路超過7年，依規劃所得替代率每年下修1.5%，引發不少退休軍公教不滿，「停砍年金」成了本會期立法院的主要戰場。國民黨、民眾黨近來推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拚年底前完成三讀。對此，藍委翁曉玲在節目《觀點》談到退撫基金、停砍年金等議題時砲轟，蔡英文政府的年金改革政策已經留下嚴重的後遺症，嚴重打擊軍公教的士氣，造成公教人......風傳媒 ・ 8 小時前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 8 小時前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 7 小時前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台中車站驚傳落軌！婦摔軌道遭自強號捲入車底…警消救援畫面曝
台中車站發生落軌意外！今日（15日）上午10時許，一名年約70歲婦人在車站月台時，不慎摔落軌道，被捲入109次自強號列車下方，警消人員獲報到場將婦人救出送醫，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背
台中市龍井區龍井圖書館今日（11/16）中午12時36分發生一起毒蛇咬人事件，一名41歲女子在一樓書暴閱覽區看書時，突然遭一條長約30公分的眼鏡蛇猛咬右腳背，台中市消防局獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人前往，並同步通知農業局廠商進行捕蛇作業，並將女子送往台中榮總，目前生命徵象穩定，並已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。太報 ・ 5 小時前
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟EBC東森新聞 ・ 1 天前
勞保領最大1／超過8千人月領4萬勞保 勞動部揭祕：做到2件事就能衝關
明年（2026年）起，勞保老年年金法定請領年齡將從64歲調高至65歲，影響超過即將退休的百萬上班族。根據勞保局統計，截至2025年8月，全台已有203萬人請領老年年金，平均月領僅約1萬9千元，顯示多數人退休後仍需面對現金流不足的挑戰。不過，只要投保年資長、投保薪資高，再搭配延後請領策略，月領破4萬元並非夢想。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
影/台大氣象系學生「願賭服輸」發雞排 網友發文恐嚇遭逮
9日「鳳凰」颱風登陸前，一名自稱是台灣大學大氣系學生，在臉書上匿名發「祭品文」，賭上大氣系招牌預測台北至少放2天颱風假結果大翻車，今（14）有網友發文稱要對領雞排民眾不利，警方下午將他查緝到案。中天新聞網 ・ 1 天前
出沒高雄！ 賣國旗詐騙再現 俄男持觀光簽證賺錢遭遣返
高雄出現假冒聾啞人士詐騙！一名俄羅斯籍男子持觀光簽證來台，在飲料店外及民宅內兜售自製的「我愛台灣」國旗，每面售價100元，宣稱自己是聽障人士需要旅費贊助，由於違反簽證規定從事營利活動，這名俄羅斯籍男子將被驅逐出境，並面臨3至5年的來台管制。警方提醒民眾提高警覺，勿因同情心而上當受騙！TVBS新聞網 ・ 1 天前