《Running Man》爆性騷擾爭議！梁世燦索吻安恩真「要親臉」挨轟
南韓長壽綜藝《Running Man》於23日播出的最新一集中，演員安恩真、金武俊為宣傳新劇《一吻爆炸》登場，節目組特別安排與劇名呼應的「親吻遊戲」，然而該橋段播出後，立即在韓網與社群引發極大爭議，被批評「帶有性騷擾意味」、「完全不合時宜」。
這項遊戲規則要求被指定者在蒙眼狀態下接受親吻，再依據嘴唇觸感、氣味以及親吻部位來推測對方身分。當天由梁世燦擔任「接受親吻的人」，安恩真則成為隱藏身分的「親吻黑手黨」。
遊戲開始前，梁世燦便語帶曖昧表示：「就算恩真被抽到，她應該也很難做吧。」金鍾國見狀緩和氣氛，笑稱：「她是演員，可能會把這當成表演。」未料梁世燦竟順勢回道：「那我當然感謝啊，太棒了吧？」讓現場氣氛一度尷尬。
遊戲進行過一輪後，梁世燦要求「再親一次」，其他男成員便在他額頭、臉頰留下口紅印。輪到安恩真時，她明顯不自在，詢問：「這樣真的可以嗎？要真的親嗎？好害羞啊。」但因遊戲規則無法例外，只能輕吻梁世燦手臂。
豈料安恩真完成動作後，梁世燦竟突然往後仰、把臉湊上前說：「這次親這裡！」讓安恩真嚇得立刻後退、大喊「做不到」，現場瞬間僵住。
該畫面播出後，引爆大量負評，網友怒批：「這根本是公開性騷擾」、「怎麼會在地上波節目安排這種低標環節」、「安恩真太可憐」。YouTube 上該段影片更以〈感覺真的是 The Love 呢…★〉為標題，引來觀眾怒批：「節目組明明知道噁心還硬要嘲弄觀眾嗎？」、「完全活在時代之外」。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
截至目前，《Running Man》製作組尚未就此爭議正式回應，但相關討論仍持續延燒。
