RWA代幣化國內推動是否可行 金管會聚焦3方向

為順應國際金融市場發展潮流，金管會協力集保公司及金融機構於2024年6月組成「現實世界資產(Real World Assets，簡稱RWA)代幣化小組」，小組已經於9月25日完成期末(實證)報告，完成驗證技術的可行性。金管會今天(4日)表示，未來推動重點將聚焦法規調適、代幣交易平台建置及國際鏈結三大方向。

「RWA代幣化小組」成員包括中央銀行、集保公司及9家金融機構，包含國泰證券、國泰投信、中國信託銀行、統一證券、台新銀行、凱基證券、元大金控、台北富邦銀行、凱基銀行，並由財金公司、證券交易所、櫃買中心、元富證券擔任支援團隊，以國內債券、外國債券、基金為代幣化標的，分3組以概念驗證方式測試RWA代幣在我國金融市場推動的可行性。

結果顯示，3分組在初級與次級市場採用區塊鏈及智能合約等技術，並串接金流平台存款代幣功能，達到減少交割時間、近乎全天候交易、自動化配息、還本付息、降低投資門檻及提升作業、監管及資金運用效率等實證成果及預期效益。

業者進行實證過程中也大量蒐集國外案例及經驗，發現國際上仍面臨諸多待解決議題，包括交易量相較傳統資本市場債券、基金的交易量仍偏低。在法規面，業者觀察已發展RWA代幣交易的國家，相關法令規範尚無趨向一致的情形，有朝訂專法、修正既有法律或回歸既有法令的解釋等方向進行。

至於在市場參與者角色部分，以RWA代幣底層資產為有價證券為例，全球有價證券的交易歷經400年發展，台灣證券市場也有60年歷史，才有證券商等中介機構及證券交易所與集中保管機構等金融市場基礎設施。由傳統中心化資本市場轉換到採智能合約、去中心化或去中介化等機制，將是市場一大變革，傳統機構要如何轉型、投資人如何改變投資模式、如何維持市場的信心與秩序等，都需要經過測試及調整。

金管會表示，這次「RWA代幣化小組」的概念驗證為我國測試RWA代幣交易帶來非常寶貴的經驗，也讓業者重視國際趨勢，未來金管會推動重點將聚焦法規調適、代幣交易平台建置及國際鏈結三大方向前進。(編輯：楊翎)