RWA代幣化技術驗證可行 金管會啟動法規調適討論

（中央社記者蘇思云台北4日電）金管會今天表示，現實世界資產（Real World Assets，RWA）代幣化小組9月完成期末實證報告，技術驗證可行，不過仍有交易效率、法規等挑戰待解決，未來將聚焦法規調適，金融行動創新法規調適平台的RWA代幣化小組也將在11月下旬召開首次會議。

所謂RWA代幣化則是將現實世界資產利用區塊鏈、密碼學或智能合約等技術，使資產轉化以數位代幣（Digital tokens）的方式表示，以利後續進行交易或提供服務。

廣告 廣告

金管會2024年6月組成RWA代幣化小組，成員包含央行、集保與9家金融機構（國泰證券、國泰投信、中信銀行、統一證券、台新銀行、凱基證券、元大金控、台北富邦銀行與凱基銀行），並由財金公司、證交所、櫃買中心、元富證券擔任支援團隊，以國內債券、外國債券、基金為代幣化標的，分成3組進行概念驗證（POC），測試RWA代幣在台灣金融市場推動可行性。

金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君表示，POC案皆為金融機構內部小規模試驗，實際RWA交易上也是透過APP下單，可以想成債券、基金也成為鏈上代幣化資產。跟過去傳統交易相比，可以有效解決中間作業時程、縮短交割時間，也具備自動化配息、降低投資門檻等效益。

不過，施宜君指出，業者實證過程中也蒐集許多國外案例，目前觀察在效率、法規、信心等3面向仍有許多挑戰待解決，國際上雖已有RWA代幣交易平台與相關機制，但相較傳統資本市場債券與基金的交易量仍偏低，像是全球債券代幣化發行量仍占全世界資產比例不到1%。

法規面部分，施宜君表示，觀察其他國家，有些像歐盟採取訂專法，有些則是修正法律或透過法令解釋等方向進行，但各有優缺點，尚未有一致趨勢。至於信心面，台灣證券市場也有60年歷史，才有證券商等中介機構，如果要轉換為去中心化等機制，傳統機構如何轉型、維持市場信心等，也需經過測試與調整。

RWA代幣化小組今年9月完成期末實證報告後，金管會表示，未來聚焦法規調適、代幣交易平台建置與國際連結3方向。

施宜君指出，金管會已請集保與櫃買中心委外研究有價證券代幣化的法規調適議題。金融行動創新法規調適平台的科技創新法規檢視小組已決議成立「數位資產專題」委員會，並分RWA代幣化及穩定幣2組研究法規調適議題，預計RWA代幣化小組11月下旬就會召開首次會議。

金管會也會參考國際案例，規劃由周邊單位及金融機構共同籌組RWA代幣交易平台，並成立RWA代幣平台專案小組」，推動平台規劃及建置作業，小組目前已召開3次會議，後續將持續研擬平台營運及監理架構。

施宜君進一步說明，金管會也會持續鼓勵小組成員透過既有交流管道分享國際發展趨勢，並將待法規調適及平台規劃方向明確後，適時推動與國際機構的合作計畫。（編輯：潘羿菁）1141104