RWA代幣平台來了？回應金融白皮書一次看

▲金管會針對金融建言白皮書提出回應。圖為示意圖。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 金管會今（21）日與金融總會、各金融業公會及周邊單位召開研商會議，針對「114年金融建言白皮書」溝通，其中涉及金管會權責共29則，經評估後採納18則、另有11則列入持續評估；其餘22則屬其他部會權責，將續與相關機關協調。

信託受益權自行質借

針對市場建議「簡化流程、免除開辦後3年續辦函報、並取消最高貸放成數限制」，金管會說明，已在「專區試辦業務作業原則」先行鬆綁，後續會依試辦成果再研議是否擴大放寬；同時，試辦期滿後只要在3個月內把成果報金管會核准即可正式開辦，不再需要適用過去函文規定、3年到期再申請續辦。

廣告 廣告

私募境外基金與99人限制

對於建議「高資產客戶取消私募境外基金、以及部分境外基金委託人總數99人限制」，金管會指出，若涉及修法，如投信投顧法第11條的私募應募人99人上限，已請投信投顧公會做國內外法制研究；至於「未具證投信基金性質」境外基金的99人限制，也正研議是否列入高雄專區試辦項目。

境外私募股權基金銷售

建議開放投信在台子公司擔任普通合夥人設立的境外PE Fund，可委任國內銀行對高資產客戶銷售部分，金管會表示已納入專區試辦，後續將視試辦成果再研議法規落地。

反詐個資使用更明確

針對「為防詐目的，金融個資如何使用應有明確規範」的建議，金管會說明，已將詐欺犯罪危害防制條例第8條修正條文提報行政院打擊詐欺指揮中心，且該條例已三讀通過，後續將配合公布，儘速增訂授權子法，讓金融科技應用在防詐上有更清楚的依循。

RWA代幣化

對於推動現實資產（RWA）代幣化交易所、集中式交易平台，金管會表示已請周邊單位成立「RWA代幣平台專案小組」，規劃建置平台，朝完整生態圈方向推進。

金融業AI規範

金融業希望主管機關訂出AI應用風險標準，金管會說明，依「人工智慧基本法」第16條架構，將由數發部推動與國際接軌的AI風險分類框架，並由各目的事業主管機關據此訂定風險分級管理規範。由於數發部仍在研訂「人工智慧風險分類框架（草案）」，金管會後續將依該框架方向研議。

永續金融評鑑

金管會表示將採納建議，把「開放銀行辦理成果」納入永續金融評鑑加分，作為鼓勵業者擴大開放資料與服務的誘因。

外幣信託照護用途結匯

對於放寬券商兼營信託業辦理「老人安養、身心障礙照護目的」外幣信託，可代受益人結匯，金管會指出，央行已於114年12月24日修正相關規定。

保險資金投資基礎建設

針對保險資金投資基礎建設主題PE Fund、希望調降RBC風險係數，金管會說明已於114年10月28日修正相關令釋，開放保險業直接或間接投資政府核定的基礎建設，目前正研訂投資基礎建設適用的風險係數，以提高業者投資意願。

金管會也列出仍需進一步研議的建言，包括開放期貨商受託交易海外交易所的比特幣期貨，並研議台灣期交所推出新台幣計價比特幣期貨、小型契約；持續開放外國虛擬資產指數ETF的多元投資管道；開放信託業依契約為委託人或具保險利益者投保人身保險，並得依指示擔任要保人及受益人等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

去年6檔掛牌就腰斬！防堵ETF責任額亂象 金管會2面向強化監理

銀行跨行轉帳「15元」要降了？金管會主委鬆口：合理研議

外資再+1！富達投信獲金管會專案認可 布局區域核心資產管理服務