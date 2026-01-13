Ryu下架爭議影片 羞愧道歉：得意忘形地裝作評論家

Ryu將爭議影片下架後，今天在threads貼出道歉回應，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」（翻攝自Ryu IG）

擁有173萬訂閱數的YouTuber Ryu，近日在頻道釋出新影片《老實說，最近住在日本讓我很害怕…了解徹底改變日本國運的高市早苗》，內容談論到敏感的政治議題。影片曝光後引起許多網友質疑，Ryu後來已將影片下架，他今（13）日po出道歉回應，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」

Ryu將YouTube頻道上的爭議影片下架後，他今天在threads貼出道歉回應，提到正如大家所說，他不過是一個只稍微關心一點政治的外國人，並沒有立場去對日本政治、以及與中國的外交問題發表主觀評論。「在沒有足夠知識的情況下，卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」

廣告 廣告

Ryu強調，自己原本只應單純介紹高市早苗女士這位政治人物，卻因過度在意播放量，讓影片內容變得稍微激進了一些。「對此我真的深刻反省。」Ryu也坦言自己沒有收到贊助商的金錢或利益，「就算再愚蠢，我也知道那是絕對不該踏入的領域。」

至於頻道為何談論起政治話題，Ryu透露在離婚後，影片的方向其實一直沒有明確定下來。也沒有能夠商量的人，基本上只能一個人完成所有影片製作。在觀看次數與過去相比大幅下降，他一直在思考是否能嘗試其他方向，讓頻道重新成長。「因此，從這次開始我嘗試寫腳本，並考慮今後製作時事議題、政治經濟話題，以及發生在日本的刑事案件全貌等內容。這就是事實的全部。」

關於有網友認為「Ryu是反日」，Ryu回應強調，自己非常愛日本，無條件愛日本，也非常喜歡台灣，甚至沒把台灣當作外國看，每次去台灣就像回家一樣，看過過去影片的人應該了解。

最後Ryu表示，在閱讀了大家的留言之後，自己的想法有所改變。「一個國家的領導人，正是必須以堅定的態度面對對手，才能守護主權。」這樣的觀點，讓自己受益良多。甚至讓他對日本政治家的既有印象改觀。「這次對我來說，也是一次重要的學習。像我這樣愚蠢的人，明天遇到你還願意跟我打招呼的話，我深感幸福。」而這次因為自己的言行讓大家感到不快，並造成誤解，「我在此再次誠心向各位道歉。」

更多鏡週刊報導

45歲？孫淑媚逆齡照引熱議 30歲網友驚呼：我看起來都比她老

不怕雷虎科技提告 Cheap反擊：不是發律師函就能叫人閉嘴

冷氣團發威！圖文作家感謝冷氣師傅讓他多花錢 省錢網友：現在超後悔