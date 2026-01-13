Ryu批評高市早苗致歉！一句「觸動台人敏感神經」又炸鍋

Ryu強調他沒有收錢，也很愛日本和台灣。（圖／IG@ryuuu0409）

大馬籍YouTuber Ryu 於 12 日發布一篇影片談論日本首相高市早苗，並批評其政策以及日本人的盲目支持，引發大量罵聲。即便火速下架影片並發出道歉文，仍讓台灣網友氣到不行，一句「觸動了台灣觀眾的敏感神經」再度爆發爭議。

Ryu在道歉聲明提到，「正如大家所說，我不過是一個只稍微關心一點政治的外國人，並沒有立場去對日本政治、以及與大陸的外交問題發表主觀評論。在沒有足夠知識的情況下，卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」

廣告 廣告

針對外界質疑「收錢」一事，Ryu強烈否認。之所以會突然拍攝政治題材，是因為在離婚後，他就一直在思考嘗試其他影片方向，希望讓頻道重新成長，「從這次開始我嘗試寫腳本，並考慮今後製作時事議題、政治經濟話題，以及發生在日本的刑事案件全貌等內容。這就是事實的全部。」

Ryu評論高市早苗的政策以及日本民眾的盲目支持，會帶來嚴重後果。（圖／YT@RyuuuuTV）

至於是不是反對日本？Ryu強調，「我非常愛日本，無條件愛日本，也非常喜歡台灣」，他表示，作為一位在日本居住的外國人，對高市早苗市是抱有期待的，「我在影片中真正想表達的是，如果日本國內盲目支持高市女士的人數過多，對大陸而言自然不會是一件令人愉快的事。」

最後，Ryu表示，在觀看完大家的留言後，自身想法也有所改變，並再次向大眾致歉，「這次因為我的言行讓大家感到不快，並造成誤解，我在此再次誠心向各位道歉。」

但他在文中提到的，「這次的事件，單純只是我抱持著過於天真的想法，把自己的主觀意見用自以為『有趣』的方式表達出來，結果觸動了台灣觀眾的敏感神經。我真的沒有任何顧慮就做出了這支影片。」卻再度惹怒台灣網友。

「道歉文順便再臭台灣人！厲害」、「幹嘛又扯離婚」、「拜託你把台灣看成外國謝謝」、「你是不是中文不好啊？這是在道歉還是在臭？」、「這篇道歉看不出任何誠意欸」、「這句話根本是在提油救火」、「真的是丟馬來西亞人的臉」。

更多中時新聞網報導

保健》擠痘痘引發蟹足腫 長成10公分疤痕

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心

保健》美飲食指南改版 紅肉上位惹議