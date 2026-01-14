Ryu批高市早苗挨轟 急下架影片道歉：感到非常羞愧

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

馬來西亞百萬YouTuber Ryu離婚後與中國女畫家交往，之後遭對方指控家暴便分手。沒想到近日再爆爭議，起因是他在影片中批評日本首相高市早苗的政策，挨轟不洽當，無立場干涉他國政治。對此，Ryu也下架影片，並發聲明向觀眾道歉。

Ryu表示，關於影片，自己收到各式各樣的意見與指正。正如大家所說，他不過是一個稍微關心一點政治的外國人，並沒有立場去對日本政治、以及與中國的外交問題發表主觀評論。在沒有足夠知識的情況下，卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。原本只應該單純介紹高市早苗女士這位政治人物，卻因為過度在意播放量，讓影片內容變得稍微激進了一些。對此他真的深刻反省。

針對質疑「是否在私下收受了贊助商的金錢或利益」、「為何突然開始談論政治話題，令人感到奇怪」、「RYU 是不是反日」，Ryu表示，「背後是否有贊助商金錢操作」這類說法完全沒有這回事，連會被這樣質疑的可能性，他事前都沒有想到，這一點確實是自己的疏忽。強調沒有任何理由、也沒有任何意義去故意背叛一直支持他的重要觀眾，更不可能去冒那樣的風險，就算再愚蠢，也知道那是絕對不該踏入的領域，如果真的從贊助商那裡收受金錢，然後影片遭炎上再刪除，後果會如何，稍微想一下就能明白。

Ryu坦言，這次事件單純只是他抱持著過於天真的想法，把自己的主觀意見用自以為「有趣」的方式表達出來，結果觸動台灣觀眾的敏感神經，自己真的沒有任何顧慮就做出這支影片。不論是對台灣人的關心不足、影片的結構與表現方式，還是從以往影片的脈絡來看，突然談論政治話題，被認為「收了錢而立場轉變」，自己也覺得這樣的懷疑是很自然的，最重要的是，讓一直喜歡、支持他的觀眾感到失望，在此致上最深的歉意。

Ryu透露，這次會選擇政治這個話題，是因為自己離婚之後，影片方向其實一直沒有明確下來，也沒有能商量的人，基本上只能一個人完成所有影片製作，如大家所指出的，觀看次數與過去相比大幅下降，他也一直在思考是否能嘗試其他方向，讓頻道重新成長，因此從這次開始他嘗試寫腳本，並考慮今後製作時事議題、政治經濟話題，以及發生在日本的刑事案件全貌等內容，這就是全部事實。

至於是否反日？Ryu說，自己非常愛日本，無條件愛日本，也非常喜歡台灣，甚至沒把台灣當作外國看，每次去台灣就像回家一樣，看過過去影片的人應該了解。另外，雖然影片中沒有提到，但作為一名居住在日本的外國人，自己其實對高市女士抱有期待的，而在影片中真正想表達的是，如果日本國內盲目支持高市女士的人數過多，對中國而言自然不會是一件令人愉快的事。最後再次誠心向各位觀眾道歉。

