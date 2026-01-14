Ryu批高市早苗致歉！網傻眼喊「收紅錢了」 開酸：難怪Yuma會想要外遇

娛樂中心／綜合報導

百萬網紅Ryu與前妻Yuma當年爆出婚內雙出軌風波，最終雙方證實離婚，讓這段網紅婚姻正式畫下句點。Ryu之後一度扶正女畫家小三交往，卻也很快宣告分手，感情狀態始終成為外界關注焦點。近期Ryu再度因最新影片內容引發爭議，讓不少網友忍不住感嘆：「瞬間理解為什麼Yuma會想要外遇。」

Ryu近日上傳新影片，內容一反過去生活與文化題材，改談日本政治議題，提及日本首相高市早苗對「台灣有事」的相關發言。他在影片中表示，日本民眾或許會因政府對中國態度轉趨強硬而感到解氣，但他卻認為這是盲目支持，並直言日本人不了解中國的「恐怖」，更語出驚人表示「接下來真的會發生很恐怖的事情」。

影片曝光後立刻掀起輿論風暴，不少網友質疑他立場轉變過大，怒批「真的很背骨」、「人民幣太香了」、「百分百收紅錢了」，也有人指出Ryu過去靠日本文化起家，如今卻反向操作，讓人難以接受。隨著批評聲浪不斷擴大，該支影片目前已被Ryu設為私人影片。

Ryu緊急刪片道歉。（圖／翻攝自Threads）

對此Ryu發文道歉，表示原本只是想單純介紹高市早苗這位政治人物，卻為了提升點閱率，讓內容變得過於激進，坦言自己「得意忘形裝作評論家的樣子」，卻沒有足夠的知識與立場去談論相關議題，已深刻反省。針對外界質疑收錢拍片一事，Ryu也嚴正否認，強調絕無任何金錢操作，更表示自己不只愛日本，也愛台灣，「從來沒有把台灣當作外國看」。

不少網友在相關討論串中留言直言：「看到了Ryu的新影片，瞬間理解為什麼Yuma會想要外遇 我真的瞬間理解」，但補充「但外遇還是不對啦應該要分手離婚的」，但引發不少網友緩頰「你可以發現他的所有不好 但這不是他該被外遇的理由」、「可以不把所有事混為一談的吧」、「No檢討被害者」，認為兩件事不該混為一談。

