Ryu突鬼轉談政治！竟稱日本反中「很自卑」遭噴爆：館長2.0

Ryu和前妻Yuma曾是擁百萬訂閱的YTR日馬夫妻檔，前年爆出婚內雙出軌醜聞後離婚、各自發展；Ryu一度扶正中國女畫家，不過去年卻互相指控施暴，最終悄悄宣告分手。沒想到近期有網友發現，Ryu突然拍片談起政治，還稱「日本人很自卑」、造就日本首相高市早苗支持度高，認為日本若要硬起來對抗中國「真的很危險」。影片一出馬上引發砲轟，不少網友更質疑Ryu突然轉型，「錢應該是談妥了」、「人民幣太香了」。

Ryu從旅遊美食影片起家，不過昨（12日）突上傳新片，「老實說，最近住在日本讓我很害怕...」他起初介紹高市早苗背景，稱她是1名跳脫日本傳統的認知、風格強硬的女性政治人物，喊「台灣有事就是日本有事」也並非政治口號，而是深知台灣一旦發生武力衝突、日本也不可能置身事外。不過，由於過往日相面對台灣、中國領土問題都會迴避，高市早苗卻選擇以斷定的語氣正面回答，因此激怒中共、展開經濟上的激烈報復，「這在中國看來，根本就是日本主動上門挑釁」。

Ryu表示，很多日本人支持高市的態度，認為很解氣、終於對中國強硬了一回。（圖／翻攝「RyuuuuTV」YouTube）

Ryu感嘆，很多日本人支持高市的態度、認為終於對中國強硬了一回，「這種解氣的心情當然我們能理解，因為日本現在也很自卑，所以高市的支持率非常高。但是作為代價，中國可能會進一步加強制裁，我覺得最恐怖的就是日本不了解中國，現在中國的強硬讓我覺得可怕」。Ryu強調，中國不會去打「打不贏的架」，直言會這麼強硬就是因為準備好了，「很多日本人無法想象還盲目支持，如果連這一點都沒有放進支持高市的考量，我覺得接下來真的會發生很恐怖的事」，還稱自己不會說出「那2個字」。

Ryu認為，日本如今也很自卑，所以高市早苗支持度高。（圖／翻攝「RyuuuuTV」YouTube）

該片一出引發激烈爭議，網友都砲轟「人民幣太香了，台灣市場88」、「錢應該是談妥了」、「有種上日文字幕啊」、「看來要變館長2.0了」、「你這操作，很傻眼。我作為香港人，表示失望…好自為之」、「蠻糟糕的一集，如果你對話的對象是日本人，你應該用日文，然後中文字幕，再不然倒過來也行。字體顯然是繁體中文，受眾可見不是中國，也不是馬來西亞，繁體只有香港或是台灣」、「終於到了這一步了，當年還特別去參加你們活動真的很後悔」、「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱」。對此，Ryu稍早也悄悄為私人影片。

Ryu已把影片改為私人影片。（圖／翻攝「RyuuuuTV」YouTube）









