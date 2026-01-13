Ryu轟日本人「盲目支持高市早苗」恐看嘸熊貓！下架影片緊急道歉了

Ryu認為日本人在盲目的支持高市早苗，恐會對國際政治帶來嚴重的後果。（圖／YouTube@RyuuuuTV）

馬來西亞YouTuber Ryu，因2024年和日本前妻Yuma爆出「雙重劈腿」風波後，獲得台灣網友大量關注。沒想到離婚後的Ryu爭議不斷，先是被大陸女畫家控訴家暴後分手，近日又在影片中批評日本首相高市早苗的政策惹議。對此，Ryu也公開認錯道歉。

據了解，原以「日文教學旅遊」風格為主的Ryu，在12日突然上架一部影片談論日本政治，以及中日關係的看法。他認為，高市早苗的言論，成功獲得「自卑的日本人」的高支持率，並形容日本國民對高市早苗的「盲目支持」，會帶來非常嚴重的後果。

此外，Ryu還提到，高市早苗的言論，對日本經濟已經造成重大影響。結果他特別強調熊貓的租賃，「所以可能以後你們來日本也看不到熊貓了齁...平民真的很無辜，想那些每天都去上也看熊貓的那些熊貓迷，你今後要怎麼辦，因為我有好幾個朋友也是熊貓迷，包包都掛滿熊貓，每一個禮拜都去上野，他們怎麼辦？對啊，這要怪日本還是要怪中國啊？」

Ryu舉熊貓為例，表示粉絲們再也無法看到熊貓。（圖／YouTube@RyuuuuTV）

影片一出，立刻燒遍各大網路社群，台灣網友也早早把影片備份下來，貼到Threads上造成討論，就連馬來西亞粉絲都看不下去，「這兩段言論非常奇怪，看不到熊貓到底有多重要，又不是恐龍」、「熊貓這段真的很幼稚」、「他根本沒有邏輯，看他處理之前婚姻的事情就知道非常懦弱沒有擔當」、「為何突然談起政治？」紛紛對Ryu感到滿滿的失望。

對此，Ryu在下架影片後，今（13日）也PO文道歉，強調自己是非常熱愛日本、熱愛台灣的，澄清自己沒有收錢拍片。在看完大家的留言意見後，他也改變了想法，「『一個國家的領導人，正是必須以堅定的態度面對對手，才能守護主權。』這樣的觀點，讓我受益良多。甚至讓我對日本政治家的既有印象改觀。終於有這麼一位人物出現了！這次對我來說，也是一次重要的學習。像我這樣愚蠢的人，明天遇到你還願意跟我打招呼的話，我深感幸福。這次因為我的言行讓大家感到不快，並造成誤解，我在此再次誠心向各位道歉。」

