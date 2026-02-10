S媽否認找律師防具俊曄爭大S遺產 小S怒轟：造謠心思骯髒

吳佩慈（左起）、陳建州、范瑋琪、 許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永在大S紀念追思會上合影。經紀公司提供



具俊曄2月2日才為愛妻大S（徐熙媛）逝世1周年舉辦紀念雕像揭幕儀式，今（2╱10）卻被爆S媽（黃春梅）為防具俊曄爭搶大S的遺產，找上李靚蕾委任的律師團隊，具俊曄為自保也找律師，對此，今S媽與小S（徐熙娣）都回應了。

S媽含淚望著大S雕像。經紀公司提供

S媽在大 S紀念雕像揭幕儀式上與具俊曄挽著手入場，今卻被《鏡週刊》指她人後防著女婿爭產，對於，S媽否認，並說：「我痛恨打官司，勞民傷財。」她透露現在都叫女婿「阿德」，「意思是兒子。所以是我兒子。他那麼愛媛也這麼尊敬我。我也愛他」。

而對於姊姊遺產又成為焦點，還扯出爭產陰謀論，小S今早怒轟：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姊夫具俊曄，給了我姊姊最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。」並重申具俊曄是「家人」，「我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止」。

