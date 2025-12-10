S媽含淚開箱金鐘獎座「補上我的心」 小S曬大S合照：永遠愛妳

小S曬徐媽媽跟三姊妹的合照。（摘自IG）

小S徐熙娣自2月面臨姊姊大S徐熙娣病逝後，便向節目告假，直到10月金鐘獎才在好友蔡康永陪伴下出現在大眾面前。她今（10日）在社群分享S媽（黃春梅）含淚開箱金鐘獎座的影音，溫暖寫道：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳 mom forever」 。

小S、派翠克以《小姐不熙娣》奪得第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，她在得知自己獲獎那一刻，落下再也壓抑不了的淚水，將獎座獻給S媽並喊話：「我媽說，她心裡有個很大的洞，她說如果我得獎，她或許心中的洞會被填滿一點。媽！獻給妳，把這個獎跟姐姐的照片放在一起，希望你很快就能填起來！」

廣告 廣告

S媽今看到獎座時，雖然臉上掛著笑容，但眼眶還是充滿淚水，「補上我的心，謝謝寶貝（小S）」，讓人相當不捨。

小S暫離演藝圈10個月，很多觀眾都在等待她的回歸。她在金鐘獎當晚、出席慶功宴時表示，最快復工日應該會是在跨年後，因為過去的每個跨年，她都與大S以及其他家人度過，因此必須等她先度過首個沒有大S的跨年後再做打算。

更多中時新聞網報導

義務役除役差14年 恐「官比兵多」

鍾瑶乳房手術 實習醫排排站

TPBL》永豐雲豹主題日 萬名球迷歡慶連勝