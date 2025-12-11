S媽激動哭了！收到金鐘獎盃「補上我的心」 小S送大禮：讓妳笑著以姊姊和我為榮

大S（徐熙媛）年初因流感離世後，S媽（黃春梅）始終陷在喪女之痛中，小S則在停工大半年後，於第60屆金鐘獎重新現身，並與搭檔派翠克一起拿下綜藝節目主持人獎。當時她在台上哽咽說，媽媽曾說心裡像被挖了一個洞，因此她想把這個獎獻給媽媽，希望能填起這份遺憾。

10日，小S如約把獎盃帶回家，並拍下S媽開箱的畫面。影片中，S媽打開盒子，看到金鐘獎座的瞬間忍不住驚呼出聲，先是開心地笑著拿出來，然而馬上就忍不住哽咽：「補上我的心，謝謝寶貝。」讓旁人看了鼻頭一酸。畫面中也能看到家裡擺著大S的照片，氛圍既溫暖又心酸。

小S把獎盃獻給媽媽和姊姊。（圖片來源：IG elephantdee）

小S在貼文中寫下：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever。」短短一句話藏著想守住家人的力量，也讓不少網友湧入留言替她們加油，表示看到S媽久違的笑容「真的很感動」、「徐媽媽的笑容勝過千言萬語」。

事實上，小S在金鐘獎典禮上領獎時便提到，媽媽曾說若她得獎，也許心裡的洞能被填起一點；如今獎盃回到家，S媽的反應似乎也印證了這份安慰。影片最後還能看到徐家三姊妹與S媽的合照，象徵一家人在失去大S後努力重新站穩，這份母女間的力量，也成為許多網友的情緒出口，紛紛留言「洞會慢慢填起來的，加油」、「看到媽媽的笑容，我也忍不住哭了」。

