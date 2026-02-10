S媽火大反擊了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」不忍：他是我兒子

記者林汝珊／台北報導

大S（徐熙媛）辭世滿一周年，日前親友齊聚金寶山，出席由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式。不過，週刊卻爆料指S媽與具俊曄疑似因遺產問題暗中角力，雙方在法律層面各自布局，關係並非外界所見那般單純，引發關注。

週刊爆料S媽與具俊曄疑似因遺產問題暗中角力。（圖／記者趙于瑩攝影）

對此，小S率先火大反擊相關傳聞，S媽也隨後出面澄清，直言從未打算與具俊曄對簿公堂，「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」更強調早已把具俊曄視如己出。

針對外界盛傳的爭產說法，S媽表示：「我現在叫他歐巴阿德，意思就是兒子，他是我兒子。他那麼愛熙媛，也這麼尊敬我，我也很愛他。」小S則透過經紀人嚴正回應：「造這種謠言的人真的居心叵測，心思非常骯髒！」

事實上，長時間守在大S墓前的具俊曄，去年就曾悲痛發聲，對金錢毫不在意：「「所以我會把我所有的權利，都讓給熙媛的媽媽。」

