S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在

大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。

S媽去年深陷喪女之痛，深夜曾在臉書寫下「迷迷茫茫的過去多少天、我都不記得了、看了身心科、打了強心針，依舊（堅）強不起來，朋友們給我打打氣，給我正能量，謝謝」，接著表示：「很需要一位身心靈導師：廖美然老師蓮華觀音殿，可以（給）連結嗎？」廖美然也立即回應表示願意出手幫忙。

如今廖美然上節目表示，後來S媽確實有到她的觀音殿，廖美然說大S是以很特殊的靈魂來投胎的，需要幫助的反而是活在世上的親人，大S是很自在的，來去自如，因此希望S媽、具俊曄和小S可以走出這個悲痛，「因為我們的靈魂是會連結的，人家說母女連心，如果S媽可以放下，當然我們知道這很難，但大S一定希望媽媽是快樂的、開心的」。

