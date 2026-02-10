S媽稱具俊曄「兒子」駁請律師 許常德力挺：貪錢不需投入感情

S媽發聲駁斥傳聞，除了表示痛恨打官司，更強調具俊曄是自己的「兒子」。(圖／中時資料照)

藝人大S去年2月過世後，留下約10億新台幣身家，S媽遭週刊爆料為了防止具俊曄爭產，找上李靚蕾離婚官司委任的律師團隊處理，遭外界好奇兩人關係是否不如表面上和睦，對此，S媽稍早發聲表示痛恨打官司之外，更強調具俊曄是自己的「兒子」，駁斥種種不實傳聞，曾身為「ASOS」專輯製作人的許常德，10日隔空發文向S媽喊話：「S媽穩住，你是我見過最難得的星媽」。

許常德表示別的星媽只有一個小孩，S媽一次擁有兩個，一路走來更非容易之事，「孩子未在星途上站穩時，只有你辛苦，孩子成名後，一堆人在八卦慫恿你的孩子遠離你的意見」，他表示這種不能與孩子脫離，但又得保持一定距離的抉擇，勢必有許多考驗與學習的地方，不過在他眼中S媽總是能微笑回應，光這一點就能堪稱是演藝圈的典範。

廣告 廣告

許常德隔空發文向S媽隔空打氣。(圖／中時資料照)

許常德回想起過去與ASOS合作時，S媽只有一次把兩個女兒帶到咖啡廳和他親自碰面，往後便再也沒有出席會議，或者是私下用電話溝通意見，對兩個女兒的演藝工作如此放心，難怪大小S對S媽也是採取信任態度，接著對S媽的為人掛保證：「八卦總是踩著衝突活，真要貪錢，根本不要那麼投入感情，真要冷血，這些無憑無據臆測的人，來體驗一年看看」。

小S稍早也發聲回應：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止」。

更多中時新聞網報導

活化再利用 金門、嘉義老戲院重生

「喜劇摔」太搞笑 沙扎德一摔停拍10分鐘

替身拍戲重傷 勞動部認定《豆腐媽媽》違法開罰