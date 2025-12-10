S媽終於笑了！開箱金鐘獎座噴淚喊「補上我的心」 大S遺照入鏡太催淚

S媽收到小S的金鐘獎座，臉上終於出現笑容。（圖／翻攝IG／小S）

在2025年金鐘獎頒獎典禮上，小S徐熙娣以節目《小姐不熙娣》勇奪「綜藝節目主持人獎」，典禮當晚她數度哽咽落淚，不僅提及已故姊姊大S，還深情將榮耀獻給母親。近日，小S收到金鐘獎獎座，昨（10）日她PO出送給母親影片，只見S媽臉上滿是笑容，令網友直呼「看到徐媽媽的笑容我真的眼淚用噴的出來。」

小S當時獲獎在台上表示：「我要獻給我媽，因為我媽說她心裡有一個很大的洞。她說如果我今天得獎的話，那個洞或許會被填滿一點。所以媽，這個獎獻給你，你把這個獎跟珊的照片放在一起。我相信你的洞很快就會被填起來。」

小S將金鐘獎座獻給媽媽。（圖／翻攝IG／小S）

時隔數月，小S昨日於社群平台分享了一段畫面，紀錄母親正式收到金鐘獎座的動人瞬間。從影片中可見，S媽打開箱子後立即發出開心歡呼，眼淚也隨之潰堤。她將金鐘獎獎座緊緊抱在懷裡，哽咽地說：「補上了我的心。」小S也配文寫上：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever。」

畫面中，一旁的牆上還能看到大S的遺照靜靜擺放在家中，這一幕也讓不少網友再度鼻酸。有網友留言表示：「看到徐媽媽笑容真好」、「徐媽笑容勝過千言萬語，妳們一定會越來越好」、「希望這個獎像魔毯一樣，讓徐家乘著他，跟有翅膀的大S一起往前飛翔」、「配上媽媽後面有大S的照片，更催淚了」。

